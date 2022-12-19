Maaşlı çalışanların kazancı da artacak

Milyonlarca çalışan yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Asgari ücretten yüksek alanların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Böylece çifte kazanç sağlanacak.Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları, TÜİK temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Bugüne kadar asgari ücrette 4 senaryo ön plana çıkıyor. Net asgari ücret 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa işverene maliyeti de 11 bin 59 lira, 8 bin 250 lira (brüt 9 bin 706 lira) olursa işverene maliyeti 11 bin 404 lira, 8500 lira (brüt 10 bin lira) işverene maliyeti 11 bin 750 lira olacak.Asgari ücretin 8 bin 750 liraya çıkarılması durumunda brüt 10 bin 294 lira olup maliyeti de 12 bin 95 liraya yükselecek.Türk-İş, pazarlığın açlık sınırı 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da Türk-İş'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor. TİSK ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni ücrette, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.Yarı zamanlı çalışanlara ücret ödemeleri, yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına saat, gün sayısı dikkate alınarak verilen ücrete de istisna tam olarak uygulanacak. Eksik günü olanlar, part-time çalışanlar da vergi istisnasından yararlanacak. Vergi istisnası prim gününe oranlanarak uygulanacak. Vergi istisnası birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarınki Komisyon toplantısında çalışanları koruyan ücret seviyesinde uzlaşmaya sağlanacağına inandığını söyledi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaretinde konuşan Bilgin, "Salı günü ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum. Orada esas problem şudur; emekçilerimizi enflasyonun baskısından kurtaracak, nefes almalarını sağlayacak bir ücret seviyesinin belirlenmesi. Bunun yanı sıra da işverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin olması. Çünkü iş yeri olmazsa, işletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. Onun için işletmeyi ayakta tutacak ama işçimize rahat nefes aldıracak, enflasyonun tahribatından onu koruyacak bir asgari ücret seviyesinin de belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna ilişkin de teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Bilgin, "Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Bunların herhangi bir kaybı olmasın, kayıt dışında kalanların da kaydının alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor" dedi. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma olduğunu dile getiren Bilgin, şunları kaydetti: "Yurt dışından çalışanların ya da Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan işçilerimizin talepleri var. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. İnşallah bütün bunları bitireceğiz. O konuda da tedbirleri alıyoruz. Kıdem tazminatının ödenmesi için KGF'den bir kredi verilmesi konusunu Maliye Bakanımız Nureddin Nebati bey ile çözdük."