Marketler sessizliğe büründü! Jet hızında çıktı kağnı hızında iniyor





Etiket değiştirmekten yorulmuştuk. Fiyat artışı hızlı yansıdı ama düşüş yavaş" dedi. Başka bir market çalışanına ise indirim tabelasını sorduğumuzda, "Bu katalog indirimi. Yani bir nevi pazarlama stratejisi. Dolardaki artışın yansıması henüz olmadı. Vatandaşlar da her gün soruyor. Biz de ne diyeceğimizi bilemiyoruz" diye konuştu.