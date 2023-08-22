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Giriş Tarihi: 22.8.2023 06:43 Son Güncelleme: 22.8.2023 07:04

Memur ve emeklisinin zammı için kritik gün

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmeleri bugün son buluyor. Toplu sözleşmede gözler Kamu İşveren Heyeti'nin yapacağı yeni tekliflere çevrildi. Görüşmelerde uzlaşılmaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

Memur ve emeklisinin zammı için kritik gün

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde devam ediyor.



Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki ikinci teklifle yoğunlaştı.



Belirlenen takvim gereği müzakere sürecinin bugün sona ereceği toplu sözleşmesi görüşmelerinde, gözler Kamu İşveren Heyeti'nin yapacağı yeni tekliflere çevrildi.



Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyetinin yapacağı yeni zam teklifine dair, "Yüzdelik zamda iyileştirici bir irade, refah payında ise olumlu bir adım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Yalçın, tekliflerini Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve bu sürece dair sorumluluklarını gözeterek hazırladıklarını belirterek, "Hizmet kolu tekliflerinde ve genele ilişkin bölümde bazı kritik başlıklarda önemli ilerlemeler sağladık" dedi.

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Memur ve emeklisinin zammı için kritik gün
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