Menzili ile düşmana korku verecek! Türkiye’de ilk oldu

GÖRÜNMEZLİK ZIRHI İLE DONATILDI

Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, Atmaca Türk savunma sanayisinin en kritik silahlarından biri olacak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli seyir füzesi olan ATMACA, GPS'den bağımsız, kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle atıldı.