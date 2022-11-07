Kıyı Emniyeti Atmaca’ya emanet! Yeni varyantları yolda | Video

Yerli ve milli gemi savar füzesi ATMACA, uzun menzili ve yüksek hedef vuruşuyla Türkiye'nin kıyılarını koruyacak. ROKETSAN, ATMACA silah sisteminin farklı varyantlarını ortaya çıkarmak için tasarım ve test çalışmalarına aralıksız sürdürmeye devam ediyor.