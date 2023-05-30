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Giriş Tarihi: 30.5.2023 11:41

Merkez bankaları 2023'te altın alımlarını artıracaklar

Dünya Altın Konseyi'nin 2023 Merkez Bankası Altın Rezervleri Anketi'ne göre, altın merkez bankaları tarafından olumlu görülmeye devam edecek.

Merkez bankaları 2023’te altın alımlarını artıracaklar

Dünya Altın Konseyi'nin 2023 Merkez Bankası Altın Rezervleri Anketi'ne göre merkez bankalarının yüzde 24'ü gelecek 12 ayda altın rezervlerini artırma niyetindeler.

Anket, merkez bankalarının ABD dolarının gelecekteki rolü konusunda önceki anketlere göre daha karamsar olduklarını da gösterdi. Bununla beraber altının gelecekteki rolü konusunda daha iyimser bir tablo ortaya konuyor. Katılımcıların yüzde 62'si altının toplam rezervlerdeki payının artmasını bekliyor. Geçen yıl artış öngörenlerin oranı yüzde 46 olmuştu.

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Merkez bankaları 2023'te altın alımlarını artıracaklar
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