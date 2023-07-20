Merkez faizi % 17.5’e çıkardı

HafizeGaye Erkan başkanlığında geçen ay gerçekleşen ilk toplantıda faizi yüzde 8.5'den 15'e yükselten Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, artırıma bu ay da devam etti. Dün toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15'ten 17.5'e çıkardı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği bildirildi.Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği belirtilerek, "Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır" denildi. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğine dikkat çekilerek, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır" değerlendirmesinde bulunuldu. PPK kararında vurgulanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırmanın ilk adımı atıldı. Bu kapsamda, vadeli Türk lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara (KKM) yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat arttırdı. İhracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz" dedi. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor. Ayrıca, reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.