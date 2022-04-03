Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Dev proje meyvelerini vermeye başladı

İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır. Mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu imkanları tanıtmak için kapsamlı bir çalışma başlattık. Kamu spotları hazırladık. Diğer taraftan 81 ilde yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ailelere mesleki eğitim konusunda rehberlik hizmeti sunuyor. İllerde sanayi ve ticaret odalarına, sektör temsilcilerine ve ailelere mesleki eğitim merkezlerini tanıtıyorlar. Özellikle OSB'lerin bu imkandan yararlanabilmesi için tüm OSB'lere mesleki eğitim merkezi kurduk. Tüm bu adımlar, hemen öğrenci sayılarına yansıdı. Üç ay gibi kısa sürede öğrenci sayısı yüzde 158 arttı. Diğer taraftan bu artışın ağırlıklı olarak 19 yaş ve üzerinde gerçekleşmiş olması, yeni yaklaşımın genç işsizliği azaltmada ne kadar önemli olduğunu şimdiden göstermiştir. 2022 sonuna kadar 1 milyon vatandaşımızı mesleki eğitim merkezleri ile buluşturma hedefimiz var. Mesleki eğitim merkezleri, hem insan kaynağımızın niteliğini artıracak hem de özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli katkı sunacaktır. Bu sürece büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma ve 81 il yöneticilerimize teşekkür ediyorum."