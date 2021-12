Milyonlarca memur, işçinin asgari geçim indirimi de yükseliyor!

ÇOCUK SAYISINI MUTLAKA BİLDİRİN!



Ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, emekli maaşı alanlar da çalışmayan, herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul ediliyor. Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil ediliyor. Boşanmış olan eşlerin her ikisinin de çalışıyor olması durumunda; çocukların velayetine sahip olanın faydalanması mümkün bulunuyor.