Moody’s’ten 6 maddede çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu!

6. TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜK VE ÇEŞİTLİLİĞİ OLAN BİR EKONOMİ

Moody's Ülke Riskleri Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Muehlbronner, Türkiye'de bankaların performanslarının son derece iyi olduğunu vurgulayarak, "Türk bankaları sağlam ve açık bir şekilde ekonomik dengelenmenin sağlanmasındaki önemli unsurlar arasında. İhracatçılar, Türk lirasındaki düşüşten faydalanıyor. Türk ekonomisi her zaman dirençli oldu. Büyük ve çeşitliliği olan bir ekonomi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küresel ekonomik görünümde yaşanan bazı değişikliklerden olumlu yönde etkilenebileceğine işaret eden Muehlbronner, "Türkiye, Avrupalı şirketlerin üretimlerini daha yakın noktalara çekmesinden büyük oranda faydalanabilir. Avrupa, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda. (Avrupalı) Şirketler, tedarikçilerine tam olarak bağlanmış durumda. Türkiye, bu durumdan yararlanabilir." dedi.