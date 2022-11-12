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Giriş Tarihi: 12.11.2022 17:07

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 11 Kasım'da günlük işlem rekoru kırdı

AA
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 11 Kasım’da günlük işlem rekoru kırdı

Yüz yüze, nüfusmatik ve e-Devlet üzerinden bir günde 751 bin 892 kişiye hizmet verilerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, dün toplamda 751 bin 892 kişiye hizmet vererek günlük rekor kırıldığını bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, dün 751 bin 892 kişiye hizmet verilerek günlük rekor kırıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün 150 bin 29'u yüz yüze, 4 bin 884'ü nüfusmatiklerden, 596 bin 979'u e-Devlet'ten olmak üzere toplam 751 bin 892 kişiye hizmet verilerek günlük rekorun kırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 2020'den bu yana 67 bin 298 kimlik kartı, 44 bin 798 sürücü belgesi başvurusu alınarak günlük bazda en yüksek sayıya ve 33 bin 132 pasaport başvurusuyla da bugüne kadarki en yüksek sayıda başvuruya ulaşıldığı kaydedildi.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 11 Kasım'da günlük işlem rekoru kırdı
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