Öğrenciye %300 öğretmene %30

Son günlerin en büyük gündem maddelerinden biri özel okullar oldu. 2024- 2025 eğitim dönemi için erken kayıt listelerini açıklayan özel okullar fiyatlarıyla dudak uçuklattı. Devam eden öğrencilere yüzde 57 olan zam sınırını yemek ve kırtasiye ücretleriyle delen özel okullar, yeni kayıt içinse yüzde 300'e varan oranlarda yaptığı zamlarla isyan ettirdi. Özel okullarda tartışmalar devam ederken bu okulların ana gücü olan öğretmen maaşları da merak konusu oldu. Öğrenciye zam yapmada sınır tanımayan özel okullar söz öğretmenlere gelince zam fakiri oldu. 11.400 TL'den 17.000 liraya çıkartılan asgari ücretin ardından özel okullar aradaki bu farkı yani 5.600 TL'yi öğretmenlere verecek.Özel okullarda ortalama öğretmen maaşları 15 ila 25 bin TL arasında değişirken, asgari ücrete yapılan zamla birlikte 15 bin TL alan bir öğretmen maaşı 20.600 TL'ye çıkacak. Yani en düşük öğretmen maaşı ortalama yüzde 30 artacak. 20 bin alan bir öğretmen maaşı 25.600 TL'ye, 25 bin TL alan bir öğretmenin maaşı ise 30.600 TL'ye çıkacak. Bu zamma isyan eden öğretmenler, devletten kanuni düzenleme bekliyor. Öğretmenler, "Kanun maddesi 'Özel okul öğretmenleri devlette görev yapan öğretmenden daha düşük alamaz' şeklinde düzenlenmeli" diyor.İstanbul Kadıköy'deki bir özel okulda görev yapan K. L, "12 yıllık öğretmenim. 18 bin TL maaş alıyorum. Ek derslerle maaşım 20 bin TL. Asgari ücret zammının ardından yüzde 50 zam yapılmasını bekledim. Ancak sadece 5.600 TL ekleneceğini öğrendim. Bunu kabul etmiyorum fakat sözleşmem var ve şartları ağır. Eğer işi bırakırsam okula tazminat ödemem gerekecek" dedi. Bakırköy'de öğretmenlik yapan B. T de, "6 yıllık tarih öğretmeniyim. 15 bin TL maaş alıyorum. Maaşım asgari ücretin de altında kaldı. Ben asgari ücret zammı oranında yani yüzde 50 zam beklerken 5.600 TL'lik farkın ekleneceği bildirildi. Yani maaşım 20.600 TL oldu. Ne mesai ne ek ders veriyorlar. İşi bırakacağım" ifadelerini kullandı.TÜM Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel, özel okulların öğretmenlerle ağustosta bir yıllık sözleşme imzaladığını belirterek, "Tüm ücretlerde bu sözleşmede belirtiliyor. Geçmiş yıllarda asgari ücret artışları çok etkileyici olmadığı için bu maaşlarda devam ediliyordu. Ancak 2 yıldır asgari ücret zammı bu dengeyi bozdu. Biz de sözleşmede bulunmamasına rağmen bu artışı bir ara zam olarak öğretmenlerimize yansıtacağız. 5.600 TL maaşlarına ek fark vereceğiz. Özel okullar öğretmenini korumakta kararlı çünkü özel okullar gücü öğretmenden alır" dedi. Öğretmenlerin kanun maddesindeki düzeltme talebini sorduğumuz Taşel, "Buna karşı değiliz. Ancak devletin de burada özel okula destek olması gerekiyor. Devlette 22 bin TL alan bir öğretmenin brütü 27 bin TL iken özel okuldaki bir öğretmenin brütü 34 bin TL. 7 bin TL işveren payı var. Devlet bizden bu farkı almasın biz de öğretmenimize yansıtalım" açıklamasını yaptı.ÖTE yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili mevcut yönetmeliğe göre, ara sınıflarda fiyat belirleme yetkisinin bakanlıkta, başlangıç sınıflarıyla ilgili yetkinin ise özel okullarda olduğunu bildirdi. Tekin, her kademenin ilk sınıfında, yani okula yeni başlayan öğrencilerle ilgili Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde bağlayıcı bir hüküm bulunmadığını vurgulayarak şöyle devam etti: "Geçen hafta özel okul temsilcileriyle konuştuk. Dün de Hazine ve Maliye Bakanımız görüştü. Biz fiyat konusunda kendilerini uyarıyoruz. Ama ara sınıflarla ilgili yönetmelik hükümlerine tabiler. Ama başlangıç sınıflarıyla ilgili fiyat belirleme yetkileri özel okullarda."