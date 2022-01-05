On binlerce gence yeni iş kapısı: İşletmelere faizsiz, teminatsız destek verilecek!

31 MART'A KADAR SÜRECEK

Program başvuruları 31 Mart 2022'ye kadar yapılabilecek. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs olacak. Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydıyla işletmeler kullandığı desteği desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödeyecek.

HİZMET VE TİCARET SEKTÖRÜ DÂHİL EDİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programın yeni fazında imalat sektörünün yanı sıra salgında gelir kaybı nispeten yüksek olan pek çok hizmet ve ticaret sektörünün de programa dahil edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisanda salgından etkilenen "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nı kamuoyuyla paylaşmıştı. İmalat sektöründeki işletmelerle teknoloji tabanlı start-up'ların başvuru yapabildiği programda, 3-21 Mayıs döneminde ilk, 21 Haziran-3 Eylül döneminde ikinci faz başvurular alındı. Programın 3'üncü döneminde önemli bir revizyon yapıldı. İmalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinin yanı sıra bazı hizmet ve ticaret sektörleri de programa dâhil edilerek kapsam genişletildi. Yeni etapta, salgında gelir kaybının nispeten yüksek olduğu hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, mevcut istihdam seviyelerini korumaları ve ilave istihdam oluşturmaları amaçlanıyor.