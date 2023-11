Otobüs, minibüs, taksi esnafına müjde!

Hükümet taksici, dolmuşçu, otobüsçü esnafın ruhsat sorununu belediyelerin inisiyatifinden çıkarıp yasal zemine oturtmak için harekete geçti.TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, esnafın mülkiyetle alakalı sorunlarını ve tedirginliklerini ortadan kaldıracak teklif hazırladıklarını, düzenlemenin yerel seçimlerden önce Meclis'e gelebileceğini açıkladı.Edinilen bilgilere göre, yeni düzenlemeyle, minibüs, otobüs ve taksi esnafının ruhsat süreleri uzatılacak. Böylece esnafın '1 yıl sonra ruhsat alabilecek miyim' tedirginliği sona erecek. Ruhsatların nasıl ve hangi süreyle verileceği yasal zemine oturtulup, standart sağlanacak. Her belediyenin farklı uygulaması da son bulacak.Özel halk otobüsleri, minibüsler, taksiler işletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında ancak belediyelerin yönetim ve denetimine bağlı olarak toplu taşıma hizmeti sunuyor. Toplu taşıma esnafı, ticari plaka almak için her il ve ilçe belediyesinin toplu taşıma müdürlüklerine müracaat ediliyor. Belediye, sınırları ve mücavir alan içerisinde toplu taşıma hizmeti veren esnafın hat güzergahını belirleyip, ruhsat veriyor. Belediyeler çıkardıkları yönetmeliklerle ruhsatların nasıl ve hangi koşullarda verileceğini belirliyor.Kimi belediye 49, kimi 1 yıllığına ruhsat veriyor. Her ay ya da yıllık olacak şekilde toplu taşıma esnafından ruhsat bedelini alıyor. Bu bedel, her yıl yeniden değerleme oranında da artırılıyor. Belediye bir yıl sonra kanuna, yönetmeliğe, emir ve talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle esnafın ruhsatını geri alabiliyor ya da yenilemeyebiliyor. Bu durumda, toplu taşıma esnafı hiçbir hak iddia edemiyor. Yatırım yapmak isteyen de önünü göremiyor.Yeni düzenlemeyle, ciro üzerinden ruhsat bedellerinin alınması planlanıyor. Teklife göre, aylık cironun en az 5, en fazla 15 günü kadar yıllık olarak ruhsat bedeli alınması, ruhsat sürelerinin de uzatılması gündemde.TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, 3 yıldır konuyu gündeme getirdiklerini, yeni düzenlemenin esnafın önünü görmesini sağlayacağını belirtti. Soydaş, şöyle konuştu: "Toplu taşıma sektörü ciddi yatırım yapılan sektör. 1 yıllık ruhsatlar verildiğinde esnaf, eskiyen otobüsünü veya minibüsünü değiştirmek istese bankalardan kredi almakta zorlanıyor. Bir de her belediyede ruhsat süreleri ve ücretleri farklı… Bu konu bir standarta kavuşacak. Ruhsat yenileme süreçleri uzadığında esnaf daha rahat yatırım yapacak vatandaş da daha güvenli araçlarla ulaşımı sağlayacak. Hak sahipliği kanunla teminat altına alınmış olacak. Geçmişte bazı belediyelerde yaşadık. Arkadaşlarımız belediyelerin sonradan ihaleler yaparak taşımacılığı kendi uhdelerine almasıyla mağduriyet yaşadı."