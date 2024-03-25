Promosyona hücum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kamu bankalarının emekli promosyonları netleşirken, ilk günden başvuru rekoru kırıldı. Ziraat Bankası'na dün 446 bin kişi başvurdu. Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam başvuru sayısı 100 bini buldu. Brüt maaşı 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında olan emekliler 8 bin TL promosyon alacak. 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri alanlar ise 12 bin TL promosyon ödemesinden yararlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında protokoller yapıldı. SGK'dan kamu bankalarına emeklilerin brüt maaşlarına ilişkin bilgiler gönderilmeye başlandı.Başvurular şubeler, internet şubeleri, mobil uygulamalar, ATM'ler ya da telefon bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Emeklilerin artan promosyondan yararlanması için aylıklarını almak istedikleri bankaya başvuruda bulunmaları yeterli oluyor.Kamu bankalarının promosyonları 3 yıllık peşin olarak 28 Mart itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Emekli maaşını aldığı bankayla daha önce promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler, 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularını yapabilecek. İade tutarı hesaplandıktan sonra 2024 promosyon ödemesi yapılırken mahsup edilecek.Bir bankada birden fazla emekli maaş ödemesi alanlar için ödenecek promosyon tutarı da maaş tutarları toplamına göre belirlenecek. Örneğin, bir aylığı 10 bin TL'nin altında olan, diğeri üzerinde olan emeklilere brüt maaş toplamına göre promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Promosyon ödemeleri brüt maaş üzerinden yapıyor. Eğer maaşınızdan sağlık kesintisi varsa bu dikkate alınmıyor. Nafaka ve haciz kesintisi varsa, o kesinti dikkate alınıyor. SGK'nın kesintiyle bankaya bildirdiği rakama göre promosyon ödeniyor.Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemelerini hangi bankadan almak istiyorsa o bankaya başvuruda bulunmaları gerekiyor.başvurusu bankaların şubeleri, internet şubeleri, mobil uygulamaları, ATM'leri, SMS veya telefon üzerinden yapılabiliyor.aylıklarını istediği bankadan almak isteyen vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarına dair taahhütte bulunmaları gerekiyor.aylıklarını aldığı bankayı değiştirmek isteyenlere başvuruda yeni bir hesap açılıyor.yapan emeklilerin promosyon ödemeleri 28 Mart'ta hesaplarına yatırılmaya başlanacak.SGK ve kamu bankaları arasındaki protokole göre, emekli maaşı 10 bin TL olan vatandaşlar 8 bin TL promosyon alacak. Ancak ölen eşinin ya da babasının maaşını alanlar ile yetim aylığı alanların emekli aylığı 10 bin TL'nin altında olduğu için o kişilere 5 bin TL promosyon ödenmesine karar verildi. Daha önce hak sahipleri yaklaşık 3 bin TL promosyon alıyordu.EmeklilerinRamazan Bayramı ikramiyeleri 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplarda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi. SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü; 17 ve 18 olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21, 22 olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan; Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ikramiyeleri yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanlarda ödeme günü; 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3,4 ve 5 olanlara da aylıkları ile birlikte 3 ve 5 Nisan günleri arasında yatırılacak.