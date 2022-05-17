Rize Artvin havalimanını üç günde 4 bin 795 yolcu kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'na açılışın yapıldığı 14 Mayıs Cumartesi günü yaşanan yoğunlukta 15'i ticari olmak üzere toplam 50 uçağın iniş-kalkış yaparken 2 bin 52 yolcuya hizmet verildi.

Türk Hava Yolları ve alt markası Anadolujet' in İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan haftanın her günü karşılıklı olarak sefer gerçekleştirdiği havalimanına açılıştan sonra geçen üç gün içinde toplamda 35'i ticari olmak üzere 74 uçak iniş kalkış yaparken hizmet verilen yolcu sasıyı ise 4 bin 795 olarak gerçekleşti.

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