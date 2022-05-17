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Giriş Tarihi: 17.5.2022 10:32 Son Güncelleme: 17.5.2022 10:48

Rize Artvin havalimanını üç günde 4 bin 795 yolcu kullandı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Rize Artvin havalimanını üç günde 4 bin 795 yolcu kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılan Türkiye'nin denize dolguyla yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk üç günde 74 uçak iniş kalkış yaparken 4 bin 795 yolcu kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'na açılışın yapıldığı 14 Mayıs Cumartesi günü yaşanan yoğunlukta 15'i ticari olmak üzere toplam 50 uçağın iniş-kalkış yaparken 2 bin 52 yolcuya hizmet verildi.

Türk Hava Yolları ve alt markası Anadolujet' in İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan haftanın her günü karşılıklı olarak sefer gerçekleştirdiği havalimanına açılıştan sonra geçen üç gün içinde toplamda 35'i ticari olmak üzere 74 uçak iniş kalkış yaparken hizmet verilen yolcu sasıyı ise 4 bin 795 olarak gerçekleşti.

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Rize Artvin havalimanını üç günde 4 bin 795 yolcu kullandı
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