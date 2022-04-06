Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz gazı için Türkiye’den kritik hamle

Ukrayna'nın, Rus savaş gemilerine karşı Odessa'dan denize bıraktığı mayınlar Karadeniz için risk oluştururken, Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'deki gaz sahası da çembere alındı. Karadeniz'de çalışmalarını yürüten sondaj gemileri için güvenlik hassasiyeti en üst seviyede.