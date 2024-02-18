Savunma sanayii 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç etti

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayinin son 10 yılda 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ettiğini söyledi. Görgün, savunma sanayi firmalarının 2023'te toplam değeri 10.240 milyar doları aşan sözleşmeler imzaladığını dile getirdi. Görgün, Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda şunları söyledi: "İnsansız hava araçları başta olmak üzere, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri üreten firmalarımız 2023 yılında toplam değeri 10.240 milyar doları aşan sözleşmeler imzaladılar." Savunma sanayisinde yakalanan başarının sürdürülebilirliği için önümüzdeki dönem stratejilerinde verimlilik, ihracat, dijital güvenlik ve dönüşüm ile çift kullanımlılık öncelikli amaçları arasında yer alacağını söyleyen Haluk Görgün, "Savunma sanayii altyapımız bugün sadece ülkemizin değil, müttefiklerimizin de ihtiyaçlarına yetişecek şekilde daha da büyüme ihtiyacı ve fırsatı ile karşı karşıyadır" diye konuştu.Defense News ve SIPRI gibi yayınlarda savunma sanayi firmalarının yıllık ciro performanslarına göre sıralandıkları listeler küresel trendlere de ışık tuttiğini söyleyen Görgün, "SIPRI Top 100'e geçtiğimiz yıl Aselsan, Baykar, TUSAŞ ve Roketsan olmak üzere dört firmamız dahil edildi. Türkiye'nin 4'er firmayla yer alması da aslında geldiğimiz noktayı daha iyi gösteriyor" dedi.