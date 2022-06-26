Şekerin tadını özel fabrikalar kaçırdı





Özel şeker fabrikalarıyla ilgili denetim faaliyetleri de artırıldı. Önce Ticaret Bakanlığı ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi. Vergi müfettişleri sahaya indi. Stok ve faturaları inceleyen müfettişler, ürünün ne kadara mal edilip piyasaya kaç paradan sürüldüğünü inceliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı da piyasada fiyatların dalgalanmasını önlemek amacıyla önce 400 bin ton ithalat yapacağını açıkladı. Daha sonra da Türkşeker toz şeker kilogram fiyatını 15 TL'ye yükselttiğini duyurdu.