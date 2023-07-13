Seyyanen yapılan artış bundan sonra güncellenecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, memurlara seyyanen yapılan artışın güncelleneceğini belirterek, enflasyona karşı erimesine müsade edilmeyeceğini söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını içeren teklifin görüşmelerinde konuşan Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam ile ilgili bilgi veren Muş, "Yapılan bu 8 bin liralık artışın, 'giderek eriyeceği' şeklinde bir değerlendirmede bulunuldu. Bu böyle değil, yapılan bu artışın 22 bin lira üzerinden yapılacağını ifade etmek isterim. Dolayısıyla, seyyanen yapılan artış bundan sonra yapılacak olan güncellemelerle beraber güncellenecektir, enflasyon içerisinde bir erimeye gidilmeyecektir, müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin iddialar hakkında da konuşan Mehmet Muş, "TÜİK enflasyon verisi açıkladığında, beğenmediğimiz zaman kabul etmiyoruz ama başka veriler açıkladığı zaman, hoşumuza gidiyorsa o verileri kullanıyoruz, böyle bir şey olamaz. Açıkladığı rakamlar devletin resmî rakamlarıdır ve biz bunlara göre değerlendirme yapmak durumundayız. Bunun üzerinde farklı bir spekülasyona gitmeye gerek yoktur" ifadelerini kullandı.Mehmet Muş, EYT ile ilgili şu verileri paylaştı: "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla yoğun bir müracaat yapıldı. Bugüne kadar yaklaşık 1.9 milyon başvuru alındı. Söz konusu başvuruların incelenmesi ve aylık bağlama süreçleri devam ediyor. Bu kapsamda toplam 1.6 milyon vatandaşımızın aylık bağlama işlemleri yapılmış ve sigortalılar bilgilendirilmiştir."DEPREMINmaliyeti ve etkileriyle alakalı ise Muş, şunları söyledi: "Depremin hesaplanan toplam maliyeti 104 milyar dolar. Bu yılla alakalı, bütçede 762 milyarlık bir harcama yapılacak. Tabii, burada, ilave artışlar vesaireler falan olursa tekrar gerekli yetki çalışmaları yapılıp bunlar da kullanılabilir ama şu an, bu yıl için planlanan 762 milyar TL. Depremin etkilediği alan çok büyük, hemen hemen Yunanistan'ın yüz ölçümü kadar, 11 ilimiz doğrudan etkilendi ve hızlı bir şekilde yaraların sarılması için bir çalışma yürütülüyor."