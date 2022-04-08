SGK’dan gurbetçi emekliye yoklama uyarısı! ’6 ay’ detayına dikkat





Ödenmekte olan aylıklar, ilgililerin yurtdışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışması, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alması halinde kesiliyor. Kurum, her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kayıtları alarak altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulanan aylık sahiplerini belirliyor.