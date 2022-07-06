Son dakika: 3600 ek gösterge, asgari ücret ve Temmuz zamlarından sonra AK Parti’den 3 önemli adım: Tarih belli oldu

EYT EKİMDE MECLİS'TE

Akbaşoğlu, ekim ayında Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) kesimin durumunun ele alınacağını ve bir çözüme kavuşturulacağını belirtti. Yapılacak diğer bir düzenlemenin ise geçici işçiler ile ilgili olduğu bilgisini veren Akbaşoğlu, "Şu anda geçici işçilerin yılın 10 ayında çalışıp 2 ayını çalışmama durumu var. Geçici işçi kardeşlerimizin 12 ayın tamamında çalışır noktaya gelme düzenlemesini mutlaka gerçekleştireceğiz" dedi.