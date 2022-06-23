Son dakika haberleri...Bir yandan asgari ücrete ara zam için çalışmalar devam ederken, bir yandan da emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. Bu zam döneminde asgari ücret dahil Türkiye'nin tamamının gelirini yükselecek adımlar bekleniyor.

Merkez Bankası yeni anketine göre; Asgari ücret 'Enflasyon farkı' formülü ve hesabı

Asgari ücret 'Prim' formülü ve hesabı

Asgari ücret 'Enflasyon farkı ve prim' formülünün beraber değerlendirilmesi

Asgari ücret Temmuz zammı için 3 formül masada yer alıyor. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği kuruşu kuruşuna yeni rakamlar yeni hesaplar...