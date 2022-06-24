Son dakika haberleri...Bir yandan asgari ücrete ara zam için çalışmalar devam ederken, bir yandan da emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. Bu zam döneminde asgari ücret dahil Türkiye'nin tamamının gelirini yükselecek adımlar bekleniyor.
Asgari ücret Temmuz zammı için 3 formül masada yer alıyor. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği kuruşu kuruşuna yeni rakamlar yeni hesaplar...
BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET TEMALI TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI İLE GÖRÜŞME YAPTI
Hükümete, 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Yapılan görüşmede Başkan Erdoğan, asgari ücret konusunda çalışma yapıldığı bilgisini verdi.
"TEMMUZ AYINDA BÜTÜN ÇALIŞANLARIN YÜZÜ GÜLECEK"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 'ENFLASYON FARKI' VE 'PRİM' FORMÜLÜ
Milyonların gözü kulağı asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammında yer alırken, Başkan Erdoğan ve hükümet tarafından gelen 'Enflasyon farkı' ifadeleri dikkat çekti. Asgari ücret için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü masada masada yer alıyor. Bunun yanında iki formülünde değerlendirilip karma bir formül ortaya çıkabilir.
Birçok kalemde gelirleri artıracak Temmuz zammı çalışması, emekliden memura, ücretliden işçiye ve sosyal yardım ödemeleri dahil vatandaşın tamamını kapsayacak şekilde yapılıyor.
ZAM ORANI İÇİN 'ENFLASYON FARKI' ÖNE ÇIKIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 3 maddede Temmuz zammı için çalışmalarını yürütüyor.
MERKEZ BANKASI YENİ RAKAMLARI PAYLAŞTI: HAZİRAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıkladı ve 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak netleşti.
Öte yandan Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.
Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77'ye yükseldi. Bununla beraber 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 40,75 oldu.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 1. FORMÜL
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 40,75 OLDU
Asgari ücret Temmuz zammı için masada yer alan formüllerden en öne çıkanı 'Enflasyon farkı' hesabı olarak dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75 olarak hesaplamıştık. Buna göre asgari ücret hesabı yaparsak;
ASGARİ ÜCRET OCAK 2022 NET HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ %14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET 7.043,13
SGK PRİMİ %14 986
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 70,43
KESİNTİLER TOPLAMI 1.056,43
NET ASGARİ ÜCRET 5.986,66
6 aylık beklentilere göre yaptığımız asgari ücret hesabına göre net asgari ücret 5.986 TL olarak ortaya çıktı. Kesintiler toplamı da 1.056 TL oldu.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. FORMÜL
Ocak 2022'de asgari ücret yüzde 50,5 artışla brüt 3.577,50'den 5.004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış, asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı.
KESİNTİLERİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI GÜNDEMDE
Temmuz zammı ile beraber 6 ay için benzer bir formül uygulanabilir. Buna göre asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısına kadar kesintilerin tamamının veya bir kısmının devlet tarafından karşılanması değerlendiriliyor.
ENFLASYON FARKI FORMÜLÜ GERÇEKLEŞİRSE, OCAK DÖNEMİNDE 6 AYLIK ENFLASYON KISTAS OLACAK
Eğer kesintilerin tamamının devlet tarafından karşılanması kabul edilirse, 6 ay boyunca kesintiler toplamı devlet tarafından karşılanacak.
Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak.
İŞÇİ, İŞVEREN VE HÜKÜMET KANADININ TOPLANTI YAPMASI BEKLENİYOR
Asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli çalışma yürütüyor. Yapılacak kapsamlı çalışma sonrası Bakan Bilgin'in, asgari ücrete zam konusunda işçi ve işveren tarafıyla toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN SON RAKAMI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Yapılacak toplantının ardından ortaya çıkan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Yeni asgari ücreti Başkan Erdoğan açıklayacak.
ASGARİ ÜCRET İLE TÜM GELİRLER ARTACAK
Öte yandan asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı birlikte çalışma ve sosyal güvenlik hayatında birçok maaş ve ödeme başta olmak üzere tüm gelirler artacak.
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