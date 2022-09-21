SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım." dedi.