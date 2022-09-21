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Giriş Tarihi: 21.9.2022 14:50 Son Güncelleme: 21.9.2022 15:17

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...

SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin, Temmuz ayında yapılan ara zammı hatırlattı, Aralık ayına dikkat çekti. Bilgin, "İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım." diyerek enflasyon oranının üzerinde bir artışa dikkat çekti. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Asgari ücret zammı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin, aralık ayında enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağının sinyallerini verdi. Bakan Bilgin, "İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım." dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım." dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 'ENFLASYON' VURGUSU

Asgari ücret zammı için 'enflasyon' vurgusu yapan Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım.

TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILMIŞTI

Asgari ücrete ocak ayında yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldı. Yapılan zam ile asgari ücret 6 ay boyunca 4253 TL olarak uygulandı. Enflasyonun artması ile vatandaşların alım gücü artırıldı. Temmuz ayında bir ara zam daha yapıldı ve asgari ücret yüzde 30'daha ek zamla 5 bin 500 TL oldu.

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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
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