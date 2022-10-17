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Giriş Tarihi: 17.10.2022 12:43 Son Güncelleme: 17.10.2022 12:58

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız

SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den yeni asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar yılın son 2.5 ayına girilirken peş peşe gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti. Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin bir yeni açıklama daha yaptı. Bakan Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi. Bakan Bilgin 'En kapsamlı müdahale' ifadesini kullandı. Bakan Bilgin, maden şehitlerinin yakınları için de kamuda istihdam açıklaması yaptı.

BAKAN BİLGİN: KAMUDA İSTİHDAM İLE İLGİLİ SINIRLAMAYI KALDIRIYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'da meydana gelen maden faciasında şehit olan madencilerin yakınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ""Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
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