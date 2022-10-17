SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den yeni asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin bir yeni açıklama daha yaptı. Bakan Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi. Bakan Bilgin 'En kapsamlı müdahale' ifadesini kullandı. Bakan Bilgin, maden şehitlerinin yakınları için de kamuda istihdam açıklaması yaptı.