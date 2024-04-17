SON DAKİKA | Bakan Bolat’tan otomotiv ve emlak sektöründeki düzenlemelerle ilgili açıklama: Ciddi fiyat düşüşleri oldu

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldığı televizyon programında milyonları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, emlak ve otomotiv sektörlerine özel parantez açtı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satırbaşları:

Otomotiv noktasında fren uygulamasına gittik. 6 ay 6000 bin km sınırlamamızı ikişer kez uzattık. İnternetteki manipülatif operasyonları cezalandırdık. Emlakta da aynı düzenlemeyi yaptık. İlan sitelerini zapturapt altına alınca gerek emlakta gerek oto da ciddi manada fiyat düşüşleri oldu. Birinci el piyasasında da düşüşler oldu. Şu an alan memnun satan memnun.

Bakan Bolat, stokçuluğun cezasının artacağını ifade ederek, alt sınır cezalarının yükseltileceğini söyledi.

İSRAİL'E AMBARGO KARARI ALAN TEK MÜSLÜMAN ÜLKE TÜRKİYE!

Bakan Bolat "Jet Yakıtı" iftirası ile ilgili sosyal medya üzerinden büyük bir yalan uydurulduğunu kaydetti. Bolat, "Gazze'de kıvılcım yakmak istedik. İsrail'e ambargo kararı alan tek Müslüman ülke Türkiye" dedi.

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