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Giriş Tarihi: 16.5.2022 11:00 Son Güncelleme: 16.5.2022 11:14

SON DAKİKA: Milli enerji adımları meyvelerini veriyor! Türkiye doğal gaz üretimini artıracak

SON DAKİKA: Milli enerji adımları meyvelerini veriyor! Türkiye doğal gaz üretimini artıracak

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye’de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu’nda yaklaşık 2 ay kalacak. Daha sonra gerekli çalışmaların ardından inşallah en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" dedi.

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Daha sonra gerekli çalışmaların ardından inşallah en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" dedi.

GAZ ÜRETİMİ TESTLERDEN YÜZDE 57 DAHA FAZLA YAPILACAK

Bakan Dönmez Karadeniz gazı için üretimin artacağını açıkladı. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyusunda toplamda 3,8 milyon metreküp gaz üretim testi yapan Türkiye üretimi 6 milyon metreküpe çıkaracak.

Bakan Dönmez, konuyla ilgili "Daha önce Karadeniz gazının ilk alevini yaktığımız Türkali-2 kuyusunda günlük 2,1 milyon metreküp, Türkali-1 kuyusunda ise günlük 1,7 milyon metreküp gaz üretimini test etmiştik, testlerimiz sonucu kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküp üretime çıkacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Milli enerji adımları meyvelerini veriyor! Türkiye doğal gaz üretimini artıracak
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