SON DAKİKA | Bakan Murat Kurum’dan CHP’ye çok konuşulacak İzmir yanıtı! HDP’nin Salda Gölü yalanı böyle çöktü

"İZMİR'DE İLK KONUTLARIMIZIN TESLİMİNİ YAPACAĞIZ"

Orada çalışanlara, emek verenlere bakınca bir an için bile yüzünüz kızarmıyor mu? Haksızlık ediyorsunuz, iftira atıyorsunuz. İzmir'de ortada mağduriyet adına herhangi bir durum yoktur. İnşallah 26 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de İzmir'de ilk konutlarımızın teslimini yapacağız. Sizin 25 yılda yapamadığınızı yine biz yapacağız.

İzmir'de vatandaşlarımız evlerini 2 yıl geri ödemesiz, 18 yıla yayılan taksitlerle, sıfır faizle alıyorlar. Kira öder gibi taksitlerini ödeyerek alıyorlar. Bunu biliyorsunuz. Ama işinize gelmediği için söylemiyorsunuz."