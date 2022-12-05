SON DAKİKA: Bakan Nebati: Enflasyon düşüş trendine girdi

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz" dedi.
"KASIM AYINDA ENFLASYON HIZ KESEREK YÜZDE 84,39'A GERİLEDİ"
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kasım ayında enflasyon hız keserek yüzde 84,39'a, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69'dan yüzde 136,02'ye gerilemiştir.
Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur.
"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ DAHA KESKİN HİSSETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"
Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz."
Kasım ayında enflasyon hız keserek yüzde 84,39'a, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69'dan yüzde 136,02'ye gerilemiştir.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 5, 2022