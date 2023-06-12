SON DAKİKA: Bakanlık kurala uymayanlara ceza yağdırdı!

Otomotiv sektöründe meydana gelen söz konusu arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara Bakanlığımızca ilk günden itibaren gerekli tedbirlerin alınması amacıyla azami özen ve hassasiyet gösterilmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca ilk olarak, otomotiv piyasasında ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önünde geçilmesi amacıyla kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Söz konusu kısıtlama kapsamında Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bugüne kadar otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımızca stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından otomobil bayilerine bugüne kadar toplam 8 milyon 292 bin 360 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.