SON DAKİKA: Başkan Erdoğan yeni uygulamayı açıkladı: Dövizini getiren kazanacak!

Erdoğan yeni uygulama konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında yaşayan vatandaş ve dostlarımıza yönelik tasarruf hesabı ile ilgili yeni bir uygulamanın haberini duyurmak istiyorum. YUVAM adını verdiğimiz bu hesap kur koruması dahil içinde pek çok yeniliği barındıran bir araçtır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin yararlanacağı YUVAM hesabı döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor. TL olarak açılacak hesaplar için oldukça yüksek ve tatminkar gelir vadeden hesaplar vatandaşlarımızın ülkeleri ile bağlarını canlı tutmalarını sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de yeni haberleri milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz."

Yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını yurt içinde daha kazançlı şekilde değerlendirebilmesine olanak sağlayan YUVAM hesabı için merak edilen tüm detaylar şöyle: