SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma...

"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ"

Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak, 16 milyon emeklimiz var. Çalışan sayısını artırmamız lazım ki bu dengeyi gerçekleştirelim. Bu yönde de umut verici gelişmeler var, istihdam artışı var." dedi.

"Filistin davasının arkasındayız" diyen Cevdet Yılmaz, "İsrail'le ticareti daraltıcı çok kapsamlı kararlar aldık." diye konuştu.