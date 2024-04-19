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Video Haber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma... | VİDEOHABER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma... | VİDEOHABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma... | VİDEOHABER

19.04.2024 | 22:21

Cevdet Yılmaz milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren açıklamada bulundu. Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak" dedi.

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