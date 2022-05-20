Son dakika: Ekonomide güçlü büyüme sinyali! Günlük net kâr 1 milyar TL’yi geçti





HER SAAT 51.6 MİLYON TL

Şirketler yılın ilk 3 ayında günde ortalama 1 milyar 239 milyon lira net kâr elde etti. Saat başı ortalama net kâr 51.6 milyon lira olarak gerçekleşti. 422 şirketin toplam cirosu ise yüzde 114 artarak 1 trilyon 13 milyar liraya çıktı. Şirketlerin özkaynakları da yüzde 60 artarak 1.5 trilyona çıktı.