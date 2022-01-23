80 BİN ÖĞE İÇİN 15 BİN İÇERİK KALDIRMA TALEBİ: Google 2011 yılından bu yana Türkiye'deki resmi makamlar ve mahkemelerden 80 bin 578 adet öğe için toplamda 15 bin 152 adet içerik kaldırma talebi almıştır. Buna göre, Ocak-Haziran 2021 döneminde Google, resmi makamlardan toplamda 921 talep almıştır; bunların 522'si (yüzde 57) hakaret, 176'sı (yüzde 19) özel hayatın gizliliği ve 93'ü (yüzde 10) ulusal güvenlik, diğerleri ise marka, telif hakkı ve müstehcenlik konularıyla ilişkilidir.

MAHKEME KARARLARIN İŞLEME ZORLANAMAZ: Mahkeme kararları Google'ı herhangi bir işlem yapmaya zorlamaz. Talep içeren her mahkeme kararının Google'ı aksiyon almaya zorlamadığını belirtmek isteriz.