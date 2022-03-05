Son dakika haberi - Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu

EPDK DEVREYE ALACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yapacağı düzenleme ile yeni Taşıt Tanıma Sistemi'ni devreye alacak. Şirket araçlarının aldığı yakıtta dağıtıcı komisyonları ortadan kalkacak. Benzin istasyonları dolaylı olarak daha fazla gelir elde edeceği için benzinde dağıtıcı ve distribütör komisyonlarında ekstra artışlar yapmak durumunda kalmayacak.

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin kendi elemanları ya da TTS distribütörleri üzerinden şirketlerle anlaşma yoluyla geliştirdiği satış kanalı olan TTS bir süredir alarm veriyordu. Dağıtım şirketlerinin yaptığı ikili anlaşmalar sebebiyle akaryakıt istasyonları hangi müşteriye, ne kadar indirim yapıldığını bilmeden istasyona gelen araçlara yakıtı veriyordu.