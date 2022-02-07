Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Yurtlardaki ücretsiz internet kotası iki kata çıkıyor

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." dedi.

Geçtiğimiz haftalardaki bir programı kapsamında Trabzon'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada gençlerle bir araya gelmişti.