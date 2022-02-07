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Giriş Tarihi: 7.2.2022 13:04 Son Güncelleme: 7.2.2022 13:22

Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Yurtlardaki ücretsiz internet kotası iki kata çıkıyor

AA
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Yurtlardaki ücretsiz internet kotası iki kata çıkıyor

Gelen son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı.

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." dedi.

Geçtiğimiz haftalardaki bir programı kapsamında Trabzon'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada gençlerle bir araya gelmişti.

Başkan Erdoğan, KYK yurtlarındaki internet kotasının iyileştirmesi ile ilgili bir soruya, "Bu konuda öğrencilerimizi rahatlatacağız. Önümüzdeki dönemde artırımı yapıyoruz" diyerek müjdeyi vermişti.

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Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Yurtlardaki ücretsiz internet kotası iki kata çıkıyor
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