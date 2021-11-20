Son dakika haberi! Konutta faiz indirimi kazancı ne kadar oldu? İşte indirimli yeni konut faizi hesabı

TİCARİ KREDİLERE DESTEK

Ekim ayında kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 2 puanlık indirime giden kamu bankaları, dün de bu kredilerin faizini 1 puan daha indirdi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 25 Ekim'de yıllık yüzde 18.5-19.25 aralığında olan rotatif kredilerin faizini yüzde 16.5'e çekmişti. Dün atılan adımla bu kredinin faizi yüzde 15.50'ye kadar geriledi. Böylece 300 bin liralık bir kredi için ödenen faiz yapılan 2 indirimle yaklaşık 10 bin lira azalmış oldu. Kamu bankaları dün konut kredilerinde de indirime gitti.