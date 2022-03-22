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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 22.3.2022 00:29 Son Güncelleme: 22.3.2022 00:33

SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberi: Kur korumalı TL mevduat sistemi için yeni düzenleme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkanı getirildi.

Son dakika haberi... Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkanı getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uygulama başlarken 21 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yeni kararla bu tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Düzenlemeye eklenen yeni hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödenmesi hükmü de değişti. Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi.

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SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
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