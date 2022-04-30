Son dakika haberi - Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta tarihi başarı!

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki yeni başarıyı sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Muş, Türkiye'nin ihracatta artık farklı bir kulvarda olduğunu belirtti.
Bakan Muş şunları söyledi:
İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat.
İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; Üretim Yatırım İstihdam demektir.
İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) April 30, 2022
Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı.
Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat.
İhracatta artık farklı bir kulvardayız.
İhracat;
✔ Üretim
✔ Yatırım
✔ İstihdam demektir.