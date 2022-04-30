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Giriş Tarihi: 30.4.2022 11:14 Son Güncelleme: 30.4.2022 11:25

Son dakika haberi - Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta tarihi başarı!

Son dakika haberi - Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta tarihi başarı!

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta tarihi başarıyı duyurdu. Bakan Mehmet Muş, "Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat." dedi.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki yeni başarıyı sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Muş, Türkiye'nin ihracatta artık farklı bir kulvarda olduğunu belirtti.

Bakan Muş şunları söyledi:

İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat.

İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; Üretim Yatırım İstihdam demektir.

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Son dakika haberi - Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta tarihi başarı!
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