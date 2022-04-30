Son dakika haberi - Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta tarihi başarı!

Bakan Muş şunları söyledi:

İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat.

İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; Üretim Yatırım İstihdam demektir.