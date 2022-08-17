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Giriş Tarihi: 17.8.2022 15:46 Son Güncelleme: 17.8.2022 15:48

Son Dakika Haberi: Torba Yasa geliyor! Kamu personeli sorunları tarihe karışacak

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Son Dakika Haberi: Torba Yasa geliyor! Kamu personeli sorunları tarihe karışacak

Son dakika haberleri...Milyonlarca vatandaşın beklediği kamudaki personel sorunlarını çözecek torba yasa ile ilgili hazırlıklar başladı. yasanın Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla gündeme gelmesi bekleniyor. yasanın içinde çözüm bekleyen birçok konu olacak.

Başta kamu çalışanları olmak üzere birçok kesimin beklediği çözümler için düğmeye basııldı. Ankara'da başlayan torba yasa çalışmaları ile milyonları nefes aldıracak düzenlemeler gelecek.

VATANDAŞIN SORUNLARI BİR BİR ÇÖZÜME KAVUŞUYOR: TORBA YASA GELİYOR

Ankara'da bir yandan EYT ve sözleşmeli personelin kadro konusu ile ilgili çalışma grupları oluşturulurken bir yandan da vatandaşın talepleriyle İlgili torba yasa hazırlığı yapılıyor.

TORBA YASA TASLAĞININ EKİM BAŞINDA NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Edindiğimiz bilgilere göre; birçok kesimi ilgilendiren konuların olduğu çalışmaların tamamlanıp torba yasa taslağı şeklinde TBMM'nin açılacağı Ekim başında gündeme getirilecek. Bu süre zarfında konuların olgunlaştırılıp yasaya eklenmesi bekleniyor.

PAKET İÇİNDE HANGİ DÜZENLEMELER YER ALACAK?

  • Torba yasada özellikle 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen yaklaşık 700 bin sürekli işçinin yer değiştirme,
  • Eş durumundan değişiklik, emeklilik gibi sorunları,
  • Kadroya geçemeyen ve sayıları 42 bini bulan ve çoğunluğu şofor kadrosundaki personelin kadro konusu,
  • Belediye şirketlerindeki taşerondan kadroya geçen personelin sorunlarının yer alması bekleniyor.



AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ SAHADA VATANDAŞI DİNLİYOR

Bunların dışında toplumun değişik kesimlerinden gelen talepler de değerlendiriliyor. Özellikle milletvekillerinin sahada aldıkları talepler ve vatandaşın çözüm beklediği konular tek tek üzerinde çalışılarak değerlendiriliyor.

SGK VE TESCİL KONULARI MASADA

Bunlar arasında SGK ile ilgili borçlanma ve tescil konularının yer aldığı da belirtiliyor.

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Son Dakika Haberi: Torba Yasa geliyor! Kamu personeli sorunları tarihe karışacak
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