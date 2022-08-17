Başta kamu çalışanları olmak üzere birçok kesimin beklediği çözümler için düğmeye basııldı. Ankara'da başlayan torba yasa çalışmaları ile milyonları nefes aldıracak düzenlemeler gelecek.
VATANDAŞIN SORUNLARI BİR BİR ÇÖZÜME KAVUŞUYOR: TORBA YASA GELİYOR
Ankara'da bir yandan EYT ve sözleşmeli personelin kadro konusu ile ilgili çalışma grupları oluşturulurken bir yandan da vatandaşın talepleriyle İlgili torba yasa hazırlığı yapılıyor.
TORBA YASA TASLAĞININ EKİM BAŞINDA NETLEŞMESİ BEKLENİYOR
Edindiğimiz bilgilere göre; birçok kesimi ilgilendiren konuların olduğu çalışmaların tamamlanıp torba yasa taslağı şeklinde TBMM'nin açılacağı Ekim başında gündeme getirilecek. Bu süre zarfında konuların olgunlaştırılıp yasaya eklenmesi bekleniyor.
PAKET İÇİNDE HANGİ DÜZENLEMELER YER ALACAK?
AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ SAHADA VATANDAŞI DİNLİYOR
Bunların dışında toplumun değişik kesimlerinden gelen talepler de değerlendiriliyor. Özellikle milletvekillerinin sahada aldıkları talepler ve vatandaşın çözüm beklediği konular tek tek üzerinde çalışılarak değerlendiriliyor.
SGK VE TESCİL KONULARI MASADA
Bunlar arasında SGK ile ilgili borçlanma ve tescil konularının yer aldığı da belirtiliyor.
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