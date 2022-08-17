VATANDAŞIN SORUNLARI BİR BİR ÇÖZÜME KAVUŞUYOR: TORBA YASA GELİYOR

Ankara'da bir yandan EYT ve sözleşmeli personelin kadro konusu ile ilgili çalışma grupları oluşturulurken bir yandan da vatandaşın talepleriyle İlgili torba yasa hazırlığı yapılıyor.