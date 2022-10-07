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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun altında olmayacak!
Giriş Tarihi: 7.10.2022 21:20 Son Güncelleme: 7.10.2022 21:55

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun altında olmayacak!

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun altında olmayacak!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir canlı yayın programında asgari ücret 2023 ve memur zammı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, 'Enflasyonun altında bir artış asla olmayacak' dedi.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Enflasyon artık dünyanın problemi, çok ciddi bir şekilde dünyayı etkilemeye devam edecek. Avrupa resesyona doğru gidiyor. ABD'de enflasyon sürekli tartışılır halde.Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte herkesin öngörüleri bozuldu.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Önce enflasyonun artış hızını yavaşlatıyoruz. Aralık'tan itibaren enflasyon düşecek. Enflasyonun etkilediği grup daha çok dar gelirliler. Tedbirlerle gıda üretiminin maliyetini düşüreceğiz.

ASGARİ ÜCRET VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Enflasyonun altında bir artış asla olmayacak

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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun altında olmayacak!
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