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Giriş Tarihi: 15.8.2022 10:05 Son Güncelleme: 15.8.2022 10:05

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den FLAŞ döviz kurları ve KKM açıklaması

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den FLAŞ döviz kurları ve KKM açıklaması

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) hesabının döviz kurları üzerinde oynaklığı azaltığına dikkat çekerek, tasarruf sahiplerinin 3'te 1'inin döviz yerine KKM'yi tercih ettiğini açıkladı. Nebati, "Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası'na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır. Tasarruf sahiplerinin 3'te 1'i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası'na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır.

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Tasarruf sahiplerinin 3'te 1'i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.

Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum.

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den FLAŞ döviz kurları ve KKM açıklaması
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