SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den FLAŞ döviz kurları ve KKM açıklaması

BAKAN NEBATİ KKM'NİN 3 ÖNEMLİ ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Tasarruf sahiplerinin 3'te 1'i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.