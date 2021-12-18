SON DAKİKA HABERİ: İşte yerli otomobil TOGG’un logosu! Herkes 14.30’a kilitlenmişti...

Türkiye'nin otomobilinin üretimi için çalışmalar son sürat sürüyor. 2022'te banttan inmesi hedeflenen yerli otomobilin üretim aşaması kamuoyu ile 'Türkiye'nin Otomobili' hesabından paylaşılıyor. Bugün de TOGG'un sosyal medya hesabından heyecan veren bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "14.30'da buluşalım" denildi. Paylaşım sonrası milyonlarca kişi heyecanla beklemeye başladı. Beklenen saat geldi ve TOGG'un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşıma, 'Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası.' notu düşüldü ve bir videoya yer verildi. Videonun sonunda TOGG'un logosu paylaşıldı.