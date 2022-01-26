TAZMİNAT NASIL ALINIR?



Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir.

Ayrıca 1475 sayılı yasanın 14. Maddesi gereğince emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar da istifa etmeleri halinde SGK'dan yazı alarak tazminat alabilirler.

Burada şartlar 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl 3.600 gün. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise 25 yıl 4500 gün veya sadece 7 bin gün.