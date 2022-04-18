



İsteğe bağlı sigortayı 2008'den sonra yaptıranlar Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle emeklilik için daha uzun süre prim ödeniyor. Son 3.5 yılı SSK statüsünde çalışılması durumunda emeklilik de öne çekilir. İsteğe bağlı sigortalıyken zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek işte çalışanların sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilir. Bu süreye ilişkin primler iade ya da doğacak borçlara mahsup edilir. Birden çok iş yerinde çalıştığı için yüksek prim ödeyen sigortalılar ise fazladan ödedikleri primleri geri alabilir. İsteğe bağlı sigorta konusunda merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: