"ASGARİ ÜCRET ZAMMINA OLUMLU YAKLAŞIYORUZ"

TİSK, işçilere yapılacak olan asgari ücret zammı için tarafların formüllerini değerlendirmeye ve işbirliğine açık olduğunu da bildirdi. TİSK'in açıklamasında, asgari ücret zammına yeşil ışık da yakıldı, "Asgari ücretle ilgili olası değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız." ifadeleri kullanıldı.