Son dakika: Tarımda tarihi rekor! Cumhuriyet’in en yüksek ihracat rakamı





6 SEKTÖR REKOR KIRDI

Bu dönemde, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 4 milyar 469 milyon dolar, meyve ve sebze mamulleri 970 milyon 739 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 637 milyon 75 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 75 milyon 668 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 1 milyar 683 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 3 milyar 322 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs dış satımını yaptı.