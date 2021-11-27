ORMAN YANGINLARINI TESPİT



Bayraktar TB2 SİHA'lar güvenlik ve insani yardım görevleri ile birlikte orman yangınlarıyla mücadelede de rol üstleniyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile yapılan işbirliği ile Bayraktar TB2 İHA'lar, orman yangınlarının erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde de etkin görev alıyor. Bu sayede Avrupa'da ilk kez yüksek teknolojiye sahip İHA'lar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor. OGM verilerine göre 2020'de yaz döneminde görev yapan 1 adet Bayraktar TB2 İHA yaklaşık 3.5 milyon hektarlık alanı havadan izleyerek 361 yangın izleme kulesinin yaptığı işi gökyüzünden gerçekleştirdi. Bu sayede 2020'de 345 adet orman yangını başlangıç aşamasında tespit edilerek büyümeden söndürüldü. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede izlediği öncü ve yenilikçi çözüm 2021'de büyüyerek devam etti. OGM'nin belirlediği 3 ana merkez olan Manisa/Akhisar, Muğla/Milas ve Denizli/Çardak'ta konuşlu Bayraktar TB2 İHA'lar, Baykar'ın uzman ekibinin koordinasyonunda görev yaptı. Baykar'ın geliştirdiği yazılım ve kurduğu teknolojik altyapı ile görev yapan Bayraktar TB2, tek seferde 400 km²'lik alanı termal kamera vasıtasıyla tarayabililiyor ve 185 kilometre kadar uzaklıktaki yangınları başlangıç aşamasında tespit edebiliyor. Bayraktar TB2 İHA'lar, 2021'de 19 Kasım'a kadar 267 orman yangının tespiti ve söndürülmesinde aktif olarak çalıştı. Milli İHA'lar 155 yangını başlangıç aşamasında tespit etti, 112 yangının söndürülmesinde ise takip ve koordinasyon görevleri yaptı.